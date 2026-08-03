Полицейские Твери изъяли у ранее судимого мужчины крупную партию наркотиков

У мужчины изъяли упакованные свертки с запрещенным веществом. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по городу Твери задержали возле одного из домов на проспекте Чайковского 36-летнего местного жителя. Ранее судимый за наркопреступления мужчина подозревается в приготовлении к сбыту запрещенных веществ. При досмотре у него изъяли пластиковый контейнер с 14 свертками метадона общим весом около четырех граммов, что подтвердила экспертиза регионального ЭКЦ.

Позже в квартире задержанного полицейские провели обыск с привлечением служебной собаки и обнаружили еще 14 аналогичных свертков, которые сейчас направлены на исследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте.

Следственным подразделением Центрального отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, его проверяют на причастность к другим преступлениям.