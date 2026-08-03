ФК «Тверь» добился самой разгромной победы дома с начала своей истории

Копылов забивает третий из пяти. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»

В минувшее воскресенье, 2 августа, ФК «Тверь» дома на стадионе «Юность» выдал жаркую под стать погоде игру. Наша команда в 17 туре первенства Leon Второй Лиги «Б» со счетом 5:0 разгромила ФК «Череповец», взяв реванш за поражение в первом круге. Это самая крупная победа «Твери» в домашних играх с начала истории клуба в 2020-м.

Уже на седьмой минуте матча 21-летний полузащитник Роман Копылов после сильного выноса мяча вперед от своего вратаря опередил защитника гостей и забил классный гол из штрафной. На 22 минуте опять же из штрафной после перепасовки с Егором Пономаревым мяч в ворота соперника вогнал четким ударом 20-летний полузащитник Андрей Ковальчук. На 36 минуте вновь забил Роман Копылов. На этот раз с пенальти. 3:0 до перерыва!

После перерыва футболисты «Твери» не расслабились и отличились еще пару раз. На 64 минуте мяч в одно касание в ворота гостей закатил Егор Пономарев. А на 79 минуте, выскочив один на один с вратарем и элегантным финтом обыграв его, пятый гол забил 17-летний Георгий Емцев, наш земляк из Лихославля. Он вышел на замену всего за четыре минуты до этого. 5:0!

Победа, да еще какая! Фото: пресс-служба ФК «Тверь»

В своей истории ФК «Тверь» крупнее выигрывал только один раз - со счетом 6:0 в 2021 году в Москве в матче против столичного «Кайрата».

Примечательно, что в одну калитку игра против «Череповца» не проходила. Гости 15 раз били по нашим воротам, попали в створ, правда, всего дважды. Вратарь отразил. Один гол, они кстати, забили, но он был не засчитан из-за нарушения правил. У футболистов нашей команды ударов по воротам даже меньше - 14, из них восемь - в створ, пять раз удачно. Отличная результативность. Посмотреть голы можно в группе клуба в соцсети.

ФК «Тверь» одерживает третью победу подряд и седьмую за 17 игр. Пока в турнирной таблице мы на девятом месте из 15-ти.