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НовостиОбщество3 августа 2026 9:31

Соцфонд Тверской области утвердил график выплат пенсий и пособий в августе

Отделение Соцфонда по Тверской области опубликовало расписание выплат на август
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Доставка социальных выплат через почтовые отделения Тверской области продлится до 24 августа.

Доставка социальных выплат через почтовые отделения Тверской области продлится до 24 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение Социального фонда РФ представило график зачисления средств в августе 2026 года. На банковские карты жителей Тверской области 3 августа будут направлены единое пособие на детей и беременным, средства по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Начисления из средств материнского капитала на детей до трех лет произведут 5 августа. Из-за совпадения плановой даты (8 августа) с выходным днем, выплата работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет перенесена на 7 августа. Выплата пенсий пройдет без изменений 11 или 21 августа.

При первичном назначении любого пособия выплата производится в течение 5 рабочих дней вне общего графика. Доставка пенсий и пособий через отделения Почты России Тверской области пройдет по утвержденным графикам в период с 3 по 24 августа.