Соцфонд Тверской области утвердил график выплат пенсий и пособий в августе

Доставка социальных выплат через почтовые отделения Тверской области продлится до 24 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное отделение Социального фонда РФ представило график зачисления средств в августе 2026 года. На банковские карты жителей Тверской области 3 августа будут направлены единое пособие на детей и беременным, средства по уходу за ребенком до полутора лет неработающим гражданам и пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Начисления из средств материнского капитала на детей до трех лет произведут 5 августа. Из-за совпадения плановой даты (8 августа) с выходным днем, выплата работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет перенесена на 7 августа. Выплата пенсий пройдет без изменений 11 или 21 августа.

При первичном назначении любого пособия выплата производится в течение 5 рабочих дней вне общего графика. Доставка пенсий и пособий через отделения Почты России Тверской области пройдет по утвержденным графикам в период с 3 по 24 августа.