Житель Осташкова получил условный срок за вырубку леса на 2 млн рублей

Незаконная рубка нанесла государству ущерб в особо крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вышневолоцкая межрайонная прокуратура поддержала обвинение в отношении 49-летнего жителя Осташкова, совершившего незаконную рубку леса. Установлено, что в июле 2022 года мужчина спилил на землях сельхозназначения 139 деревьев: 114 елей, 10 берез и 15 осин.

Ущерб государству превысил 2 миллиона рублей. Суд признал фигуранта виновным по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Также осужденному на год запрещено заниматься лесозаготовительной деятельностью. Иск прокуратуры о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.