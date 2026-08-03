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НовостиОбщество3 августа 2026 8:15

Тверичане могут проголосовать на выборах 2026 года на любом удобном участке

Избирком Тверской области разъяснил правила голосования по месту нахождения
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Избирательная комиссия также разъясняет правила использования механизма «Мобильный избиратель». Фото: Избирком Тверской области.

Избирательная комиссия также разъясняет правила использования механизма «Мобильный избиратель». Фото: Избирком Тверской области.

На выборах 18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Тверской области смогут проголосовать по месту нахождения, если в дни голосования они окажутся не по адресу своей регистрации. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет выбрать удобный участок.

С 3 августа по 14 сентября заявление можно подать в любой территориальной избирательной комиссии, через МФЦ или портал «Госуслуги». С 9 по 14 сентября прием заявлений откроют также участковые избирательные комиссии (УИК). Возможность сменить участок действует на выборах депутатов Госдумы, губернатора Тверской области и регионального Заксобрания.

При голосовании по одномандатным округам нужно учитывать границы своего округа, а по федеральному или областному списку — проголосовать можно в границах региона. Особые условия действуют для тех, кто в дни выборов будет находиться в Москве: жители всей страны могут проголосовать на любом столичном участке без выбора конкретного места заранее.