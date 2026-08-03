Тверичане могут проголосовать на выборах 2026 года на любом удобном участке

Избирательная комиссия также разъясняет правила использования механизма «Мобильный избиратель». Фото: Избирком Тверской области.

На выборах 18, 19 и 20 сентября 2026 года жители Тверской области смогут проголосовать по месту нахождения, если в дни голосования они окажутся не по адресу своей регистрации. Механизм «Мобильный избиратель» позволяет выбрать удобный участок.

С 3 августа по 14 сентября заявление можно подать в любой территориальной избирательной комиссии, через МФЦ или портал «Госуслуги». С 9 по 14 сентября прием заявлений откроют также участковые избирательные комиссии (УИК). Возможность сменить участок действует на выборах депутатов Госдумы, губернатора Тверской области и регионального Заксобрания.

При голосовании по одномандатным округам нужно учитывать границы своего округа, а по федеральному или областному списку — проголосовать можно в границах региона. Особые условия действуют для тех, кто в дни выборов будет находиться в Москве: жители всей страны могут проголосовать на любом столичном участке без выбора конкретного места заранее.