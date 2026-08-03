Тверские росгвардейцы за неделю пресекли более 20 административных нарушений

Сотрудники вневедомственной охраны обеспечивали порядок на улицах города и оперативно реагировали на сигналы "тревога". Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области подвели итоги еженедельного несения службы. За неделю правоохранители совершили более 260 выездов по сигналам с охраняемых объектов, не допустив ни одной кражи.

Группы задержания также активно помогали полиции в поддержании порядка в общественных местах — по запросам дежурных частей они выезжали 22 раза. В процессе патрулирования улиц сотрудники Росгвардии выявили и пресекли 24 административных правонарушения.

Круглосуточный контроль территории позволяет обеспечивать безопасность жителей региона на ежедневной основе. Тем, кто желает присоединиться к коллективу ведомства, можно получить информацию в отделе кадров по телефону: 8 (4822) 34-35-98.