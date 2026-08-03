Пьяный житель Вышнего Волочка угнал автомобиль своей тети

Нарушитель, управлявший машиной в нетрезвом виде без прав, привлечен к административной и уголовной ответственности. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники МО МВД России «Вышневолоцкий» проводят расследование в отношении 33-летнего местного жителя. Фигурант задержан на Бейшлотской набережной сотрудниками ГАИ при управлении «Шевроле-Ланос». Проверка показала, что водитель лишен прав, находится в состоянии опьянения, а транспортное средство является чужим.

Установлено, что автомобиль был угнан у родственницы задержанного, которая ранее передала ему ключи для осуществления ремонта. После того как мужчина починил машину, он без разрешения хозяйки поехал кататься. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»).

Также составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пьяное вождение без прав. Подозреваемый ранее имел судимость и в данный момент находится под подпиской о невыезде.