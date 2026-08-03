Тверской спортсмен Федор Серов стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Тренер и ученик из оформили «золотой дубль». Фото: Tverisport.ru.

1 августа в столице ОАЭ прошел чемпионат мира по джиу-джитсу среди мастеров (ветеранов). Российские участники выступали в нейтральном статусе, однако это не помешало тверичанину Федору Серову завоевать медаль высшей пробы. Спортсмен, представляющий муниципальную СШОР «Лидер», занял первое место в весовой категории до 85 кг среди мужчин 44–45 лет.

В решающей встрече он нанес поражение Максиму Петренко из Украины. В ходе награждения соперник отказался от рукопожатия, что было зафиксировано на церемонии. Параллельно, как сообщает tverisport.ru с чемпионатом проходил Кубок мира среди юношей 12–13 лет, где победу в весе до 62 кг одержал ученик Серова — Иван Рябцев.

Для самого Федора Серова, обладателя наград чемпионатов Европы, мира и Всемирных игр, этот успех стал первым после длительной паузы в карьере. Достижение «золотого дубля» тренером и учеником подтверждает эффективность тверской методики подготовки спортсменов.