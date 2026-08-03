Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2026 5:55

Спасатели Тверской области потушили четыре пожара за минувшие сутки

Центр управления в кризисных ситуациях представил сводку работы экстренных служб региона на утро 3 августа
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорания в Твери и Калининском округе. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорания в Твери и Калининском округе. Фото: МЧС Тверской области.

За прошедшие сутки подразделения МЧС по Тверской области реагировали на четыре техногенных пожара и три дорожно-транспортных происшествия. Огненные ЧП произошли в Твери на улице Ипподромной, в деревне Шульгино, а также в СНТ «Красновский бор» Калининского муниципального округа.

Кроме того, пожарные ликвидировали случай загорания мусора. В настоящее время оперативные службы продолжают круглосуточный мониторинг погодных условий, обстановки на водных объектах и движение зарегистрированных туристических групп.

Силы и средства ведомства работают в рамках системы антикризисного управления.