Житель Твери решил помочь бывшей жене и поплатился за это

Обнаружив обман, мужчина обратился в полицию. Фото: Павел МАКАРОВ.

Житель Твери перевёл мошенникам почти 70 тысяч рублей, думая, что помогает бывшей жене. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

В полицию обратился мужчина, который стал жертвой аферистов. В мессенджере ему пришло сообщение с аккаунта, внешне похожего на профиль его экс-супруги. Собеседница просила срочно занять деньги для рабочих расходов, объясняя просьбу проблемами с онлайн-банком.

Не сомневаясь, что помогает знакомому человеку, благородный мужчина перевёл несколько раз в общей сумме более 69 тысяч рублей на указанную "экс-супругой" карту. То, что имя получателя не совпадало с именем бывшей жены, его не насторожило.

Только когда он позвонил бывшей супруге и услышал, что она никаких денег не просила, он понял, что его обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.