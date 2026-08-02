Депутат Госдумы Аршинова побывала на хоккейном турнире и Дне города в Бежецке

Алена Аршинова познакомилась с обновлённой библиотекой в Бежецке.

В ходе рабочей поездки в Бежецкий округ депутат Госдумы Алёна Аршинова посетила сразу несколько знаковых площадок. Одной из главных точек визита стала центральная библиотека имени Вячеслава Шишкова — старейшее книжное учреждение региона, основанное ещё в 1875 году.

Директор Инна Новикова продемонстрировала депутату, как после модернизации в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья» библиотека превратилась в современное общественное пространство: с читальным залом для взрослых и детей с нарушениями зрения, выставочным залом на 10–12 экспозиций в год, центрами правовой и деловой информации, залом для конференций, мастерской и отделом краеведения. Книжный фонд за полтора года вырос на 3,5 тысячи экземпляров. За заслуги в сохранении литературного наследия Союз писателей России удостоил Бежецк почётного звания «Литературный город России».

Вторым важным событием стало посещение Кубка Главы Бежецкого округа по хоккею. Победителем турнира стала тверская команда «НЛО», второе место заняло местное «Торпедо», третье — «Адские акулы» из Бежецка.

«Спорт воспитывает сильных людей. Очень рада, что есть Кубок Главы Бежецкого округа, Игорь Павлов старается поддерживать спорт. Здорово, что здесь есть где проводить соревнования, тренироваться», — отметила Аршинова.

После открытия в 2024 году современной «Коралл-Арены» Бежецк превратился в центр притяжения для юных и взрослых любителей хоккея. Завершила поездку встреча депутата с жителями на Дне Бежецка и Бежецкого округа. Город, впервые упомянутый в летописях в 1137 году, по праву гордится своей историей и знаменитыми земляками: здесь творил писатель Вячеслав Шишков, создатель первого оркестра народных инструментов Василий Андреев, а также жили Анна Ахматова и её сын Лев Гумилёв.

Сегодня Бежецк сохраняет верность культурным и спортивным традициям, открывая новые страницы своей многовековой биографии.