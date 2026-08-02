В ещё одной тверской деревне появился кабинет финансовой доступности

Жители смогут решать свои бытовые и финансовые проблемы. Фото: Правительство Тверской области

В Тверской области продолжает расти сеть сельских кабинетов финансовой доступности. Ещё одна площадка заработала в библиотеке деревни Тимково Бологовского округа, где проживает около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области.

Кабинет оснащён компьютером с проверенным программным обеспечением: доступ пользователей ограничен только надёжными ресурсами, что помогает защитить от мошенников. Такие пункты особенно востребованы в удалённых населённых пунктах, где нет банков и банкоматов.

Местные жители могут решать финансовые и бытовые вопросы, не тратя время и деньги на поездки в райцентр. В кабинете доступны сервисы «Госуслуг»: можно дистанционно открыть вклад, оформить страховку, оплатить коммуналку и налоги, записаться в МФЦ или отправить обращение в администрацию.

Кроме того, здесь принимают плату за электроэнергию, проводят консультации и помогают повышать финансовую грамотность. На данный момент в регионе работает уже 21 такой кабинет.