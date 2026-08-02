В больнице Твери появилось новейшее оборудование для безболезненного осмотра ЖКТ

Аппарат позволяет находить язвы и полипы. Фото: Правительство Тверской области

В городской больнице No6 Твери заработало новое оборудование для безболезненного обследования желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На аппарате можно проводить рентгеноскопию пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и кишечника. Пока это единственная государственная клиника в областном центре, где доступно такое исследование. Оно помогает диагностировать язвы, опухоли, грыжи, полипы и воспаления без всякого дискомфорта для пациента.

При этом процедура абсолютно бесплатна по полису ОМС — направление выдают терапевты поликлиник №1, 3 и 7, входящих в структуру ГКБ No6. Оборудование закуплено на средства регионального бюджета.