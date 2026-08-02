Виталий Королев поздравил жителей Тверской области с Днём ВДВ

Виталий Королев заявил, что область гордится своими героями. Фото: Правительство Тверской области

В День Воздушно-десантных войск глава Тверской области Виталий Королев поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ, проживающих в регионе, с их профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В своём обращении Виталий Королев подчеркнул, что «крылатая пехота» изначально создавалась для выполнения самых сложных и опасных задач, требующих высокой воинской выучки и несгибаемой воли. По его словам, десантники с честью выдержали все испытания — от Великой Отечественной войны до «горячих точек» и антитеррористических операций.

Королев также отметил, что Верхневолжье гордится своими героями, чьи имена вписаны в воинскую летопись региона и страны, и теми, кто сегодня в зоне специальной военной операции продолжает сражаться за будущее России, являясь образцом мужества и верности долгу.