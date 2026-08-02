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НовостиПроисшествия2 августа 2026 7:27

В Тверской области мужчина ради развлечения украл 2 флакона духов

Вора быстро вычислили по записям камер
Зоя КИРЬЯНОВА
В отделе полиции вор не смог объяснить свой поступок. Фото: УМВД по Тверской области

В отделе полиции вор не смог объяснить свой поступок. Фото: УМВД по Тверской области

В Бологом полицейские по камерам вычислили мужчину, укравшего из магазина два флакона духов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

В полицию обратилась директор магазина косметики и парфюмерии. Она рассказала, что мужчина долго бродил по залу, разглядывая товар, а затем незаметно стащил с витрины два флакона туалетной воды и скрылся. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.

По камерам удалось вычислить 29-летнего местного жителя. Молодой человек не смог внятно объяснить мотив кражи, но полностью возместил магазину причинённый ущерб. Однако это не освободило его от ответственности, возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.