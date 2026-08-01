Через Тверь поехал дополнительный поезд в Нижний Новгород

Уходящий поезд Фото: Павел МАКАРОВ.

В связи с увеличением спроса в июле и августе 2026 года на Горьковской магистрали будет запущен дополнительный поезд Нижний Новгород – Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет проходить через Тверскую область, осуществляя остановки в Твери и Бологом. Это поезд № 295/296. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42, прибывая в Тверь на следующий день в 3:11, а в Санкт-Петербург – 1 и 10 августа в 11:44, и 4, 13 и 16 августа в 10:38. В обратном направлении состав отправится из Санкт-Петербурга 4, 10, 13 и 16 августа в 17:59, сделает остановку в Твери и прибудет в Нижний Новгород в 11:48

По маршруту предусмотрены также остановки в Москве и Владимире. В поезде будут плацкартные и купейные вагоны, СВ-вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками, а также вагон-ресторан.