Виталий Королев дал оценку масштабному фестивалю клоунов в Тверской области

Фестиваль может стать мощным драйвером развития региона. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

1 августа в Старице, отмечающей своё 729-летие, проходит главный российский фестиваль уличной клоунады «Карандаш-фест». В числе зрителей одного из ключевых событий — праздничного шествия артистов — находились заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, глава Тверской области Виталий Королев и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

«Этот фестиваль – не только дань уважения великому артисту, но и мощный импульс для развития экономики, туризма и культуры, а в целом – будущего Старицкого округа. Знаю, что в прошлом году кадры с дебютного «Карандаш-феста» облетели не только эфиры наших российских телеканалов, но и десятки иностранных СМИ. Сегодня с организаторами обсудили проведение третьего фестиваля. Событие станет ещё масштабнее!» – отметил Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX. - «А в планах на перспективу – сделать Тверскую область и Тверь столицей больших федеральных мероприятий.

У региона есть для этого все возможности: отличная логистика, великолепная природа, комфортные объекты размещения и большое стремление двигаться вперёд!» В прошлом году фестиваль прошёл в Старице впервые с грандиозным успехом и сразу получил национальную премию «Событие года» в России. В этом году мероприятие приурочено к 125-летию Михаила Румянцева, известного как клоун Карандаш.

Фестиваль проходит на исторической земле. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Кроме того, именно 1 августа во всем мире стартовала Международная неделя клоунов, посвященная этому виду циркового искусства. Хедлайнерами фестиваля стали коллективы «Анима Аллегра», «Бременские музыканты» (Театр Моссовета), «Рубеж веков», «Высокие братья», Spokanki, «Микос», «Комик-Трест», оркестр «Пакава» и театр «Ок…», а также Максим Галицкий и клоун-театр «Пампуш», «Хоронько-оркестр» и артисты Анвар Либабов и Александр Гусаров. Символично, что именно Тверская область стала стартовой площадкой для двух выдающихся отечественных артистов цирка. Здесь, в Старице, на родине своего отца, Михаил Румянцев дебютировал с номером на сцене местного драмтеатра. Его ученик, Юрий Никулин, впервые вышел на манеж в Калинине и в последний раз появился на сцене тверского цирка в клоунском гриме.

На «Карандаш-фест» вновь прибыли гости, в том числе целыми семьями, из разных уголков страны. Неповторимую атмосферу фестиваля отметила семья Шелухиных из Москвы, которая посетила Старицу впервые.

«Позитив и прекрасное настроение. Узнали о фестивале по радио. Собрались и всей семьей приехали. В Старице очень гостеприимно, уютно, чисто. Очень красивая архитектура», – поделился Сергей Шелухин.

На фестиваль приехала Татьяна Голикова. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Программа «Карандаш-феста» включала концерты, шоу и спектакли на нескольких городских площадках. Одновременно с основными мероприятиями на главной сцене в парке Зарядье проходили показы постановок и гала-концерт детских цирковых коллективов, а местные гиды организовывали экскурсии по историческим местам Старицы. В рамках фестиваля также работали ярмарка и фудкорт. В Доме культуры представили хроники культовых артистов мировой клоунады.