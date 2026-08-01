В Твери может быть побит температурный рекорд

Жаркий полдень на улице Трёхсвятской Фото: Павел МАКАРОВ.

Август в Тверской области начинается с жаркой погоды. А принёс её нам западный антициклон, который оттеснил дожди на восток.

Уже завтра по прогнозу синоптиков в областном центре прогнозируется до +32°С. Такая температура не просто значительно превышает норму, а близка к рекорду.

Согласно данным многолетних наблюдений, абсолютным максимумом этого дня является температура в +32,8°С, температурный рекорд был установлен в 2002-м году. Если прогноз синоптиков сбудется, то есть малые шансы, что температурный рекорд обновится.