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НовостиОбщество1 августа 2026 13:48

Тверская область за полгода получила от РЖД более 800 млн рублей

Опубликована статистика пополнения бюджета региона со стороны РЖД
Павел МАКАРОВ
Электрички в ожидании своего выезда на маршрут на станции Тверь

Электрички в ожидании своего выезда на маршрут на станции Тверь

Фото: Павел МАКАРОВ.

С января по июнь этого года РЖД перевели в бюджеты регионов Октябрьской железной дороги 8,5 миллиарда рублей в качестве налогов, согласно данным, предоставленным ОЖД.

Из этой суммы Тверская область получила 827 миллионов рублей.

Наибольшие налоговые отчисления поступили в Санкт-Петербург и Ленинградскую область — по 2,5 и 2,3 миллиарда рублей соответственно. В бюджет Карелии было перечислено 1,1 миллиарда рублей, в Мурманскую область — 856 миллионов рублей, в Псковскую область — 454 миллиона рублей, а в Новгородскую область — 430 миллионов рублей.