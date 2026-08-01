Виталий Королев вручил награды жителям Старицы

Виталий Королев на праздновании Дня города в Старице. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

1 августа старинный город Верхневолжья Старица празднует свое 729-летие. В торжествах, посвященных Дню города и муниципалитета, наряду с жителями принимают участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, глава Тверской области Виталий Королев и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко.

В этот значительный день развернуто множество площадок для детей и взрослых с концертными, спортивными и творческими программами. На торжественном открытии праздника были отмечены жители Старицкого округа, которые внесли значительный вклад в развитие своей малой родины и всего Верхневолжья.

«Уникальность Старицы в том, что это невероятно цельный, самобытный и атмосферный город. Это тот самый случай, когда время умеет в чем-то останавливаться, сохраняя нетронутые архитектурные произведения и замечательную русскую природу, – подчеркнул Игорь Щёголев. – Благодаря таким праздникам и новым событиям, которые появляются на вашей земле, Старицу знают и любят не только в Верхневолжье – сюда приезжают люди со всех уголков нашей страны. И в этом большая заслуга и руководителей, и предпринимателей, и, конечно же, жителей города. Вам удается удерживать баланс между современным комфортом и сохранением исторического облика, бережно использовать природное и культурное достояние родного края».

«В истории Старицы отразились судьбы выдающихся государственных деятелей, великих святых, воинов, писателей, поэтов. И сегодня она сохранила свой уникальный облик древнего русского города и характер. Это место, где живут и работают потрясающие люди. Я хочу поблагодарить всех, кто всем сердцем любит Старицу и округ, заботится об их развитии, – обратился к участникам торжества Виталий Королев. – Уверен, что уже через несколько лет Старица задаст новые стандарты развития для малых исторических городов России. Будет местом, где рождается много детей, остаётся молодёжь. Куда приезжают жители других регионов, чтобы не только отдыхать, но и жить, работать, создавать семьи».

Виталий Королев, Игорь Щеголев и Виктор Христенко. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В настоящее время Старица активно и комплексно развивается. При участии Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, под руководством Виктора Христенко, разработан и реализуется мастер-план развития города. Обновляется исторический центр, создаются современные возможности для комфортной жизни, работы и отдыха.

«Старице 729 лет. Я думаю, в России и Европе далеко не все города могут похвастаться тем, что они отмечают такую дату. Но Старица не живет только историей. Сегодня она молодеет, прихорашивается, в том числе готовясь к юбилею в следующем году, – отметил Виктор Христенко. – Важно, что нам удалось вернуть душу на эту землю, возродить монастырь, дать городу полную жизнь. Чтобы сюда приходили люди, чтобы те, кто здесь живет, почувствовали, что есть будущее».

Виталий Королев вручил жителям Старицкого округа региональные награды.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие Верхневолжья Почетной грамоты Губернатора Тверской области удостоены преподаватель Старицкой детской школы искусств Екатерина Боковая и медицинская сестра-анестезист Старицкой центральной районной больницы Светлана Ильина.

Благодарность Губернатора Тверской области была объявлена генеральному директору ООО «Экоагрофарминг» Олегу Игнатову, медицинской сестре Старицкой ЦРБ Людмиле Поповой и трактористу ООО «Горспецсервис» Владимиру Румянцеву.

Благодарностью главы региона награждены аккомпаниатор народного самодеятельного коллектива хора «Ветеран» Старицкого Дома культуры имени Я.С. Потапова Константин Соловьёв и начальник управления Паньковской сельской территорией Старицкого округа Нина Успенская.