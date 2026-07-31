За неделю в Тверской области зафиксировали 185 случаев присасывания клещей

Специалисты Роспотребнадзора проводят регулярный мониторинг активности клещей в регионе. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный оперативный мониторинг эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям. Согласно отчету, показатели обращаемости жителей не превышают среднемноголетние уровни. За отчетный период зафиксировано 185 присасываний, из них 35% пострадавших — дети.

В регионе регистрируются лишь единичные случаи заболеваний. Специалисты надзорного ведомства настоятельно рекомендуют использовать современные акарицидные препараты для защиты кожи и одежды. При нахождении на природных территориях необходимо проводить самоосмотры.

В случае присасывания клеща ведомство рекомендует незамедлительно обращаться в медицинское учреждение для квалифицированного удаления и назначения профилактического лечения. При самостоятельном извлечении паразита его необходимо транспортировать в лабораторию для исследования на наличие инфекций. Своевременный анализ является критически важным условием для назначения эффективной терапии.