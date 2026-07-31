Пьяное появление в общественном месте стоило жителю Красного Холма свободы

На текущий момент приговор суда в законную силу не вступил. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Регулярные нарушения установленных судом ограничений привели 52-летнего жителя Красного Холма к реальному уголовному сроку. Мужчина, находящийся под административным надзором, проигнорировал предписания правоохранителей и совершил новое правонарушение — появился в общественном месте в состоянии опьянения, что квалифицируется по статье 20.21 КоАП РФ.

В итоге в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 314.1 УК РФ об уклонении от надзора. Суд приговорил краснохолмца к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Решение суда еще может быть обжаловано, так как приговор не вступил в силу.