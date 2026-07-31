Тверские ветераны СВО могут бесплатно заказать пошив адаптивной одежды

Индивидуальные комплекты помогают защитникам с тяжелыми ранениями адаптироваться к мирной жизни и реализовать свой потенциал. Фото предоставлено тверским филиалом Фонда «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» в Тверской области помогает ветеранам СВО с инвалидностью обустроить быт с помощью специальной одежды. Программа, одобренная Президентом Владимиром Путиным, направлена на то, чтобы защитники могли заниматься творчеством и профессионально реализовываться без границ.

Одежда шьется на заказ по меркам каждого человека, включая тех, кто имеет заболевания опорно-двигательного аппарата. В набор входят вещи для всех сезонов, предусмотрена доставка и примерка. Развитию этого направления помогает конкурс дизайна «На крыльях», который фонд проводит при поддержке ВЭБ.РФ.

Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов и их семей: от медицинской реабилитации до трудоустройства. Информацию о мерах поддержки можно получить на странице фонда в ВК или по телефонам: +7 (4822) 45-28-80, +7-904-004-14-21. Филиал фонда в Твери расположен на ул. Склизкова, д. 48.