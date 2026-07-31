В Твери завершили ремонт детской поликлиники городской больницы №6

Стены в зоне регистратуры обновленной поликлиники украсили яркими рисунками. Фото: ПТО.

В Твери завершился ремонт детской поликлиники №1 (ГКБ №6) на площади Гагарина. При поддержке правительства области в здании частично обновили фасад и привели в порядок входную группу. На втором и четвертом этажах отремонтировали коридоры, лестницы, санузлы и кабинеты. В регистратуре обновили окна приема, а стены украсили рисунками.

Главврач Наталья Соколова поблагодарила родителей за понимание во время работ, отметив, что теперь помощь оказывается в комфортной среде. Учреждение, ежегодно принимающее 14 тысяч детей, полностью укомплектовано персоналом и работает в штатном режиме.

Глава региона Виталий Королев, который называл здравоохранение ключевым направлением в отчете за 2025 год, лично контролирует как крупные стройки, так и малые объекты. В этом году регион получит 1400 единиц оборудования — вдвое больше, чем в 2025-м. Также завершается строительство Бежецкой ЦРБ, идет ремонт 26 учреждений, из 63 запланированных ФАПов и амбулаторий 27 уже установлены. Кроме того, летом ожидается поставка 42 машин скорой помощи, закупленных при поддержке АНО «Евразия».