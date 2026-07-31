Виталий Королев поговорил с жителями Бельского округа о планах по его развитию

На встрече с жителями. Фото: ПТО.

31 июля глава региона Виталий Королев после Нелидово отправился в соседний с ним Бельский округ на юго-западе Верхневолжья. Руководитель области почтил память павших за Родину советских воинов на местном мемориале, оценил состояние дел в Белом, пообщался с представителями общественности.

Граждан особо волновала тема здравоохранения. Виталий Королев рассказал о региональной инициативе по повышению доступности медицинской помощи жителям - «Поезде здоровья». Прибудет он и в Белый. В мобильных медкомплексах люди могут бесплатно пройти обследования, проконсультироваться с узкими врачами. Есть и другие планы. «Планируем приобрести для Бельской ЦРБ новое оборудование: аппарат УЗИ, эндоскоп и стоматологическую установку», - сообщил в своем канале в мессенджере Мах Виталий Королев. Глава региона также отметил, что в Белом в этом году планируется реализовать проект благоустройства площади на улице Ленина рядом с фонтаном, а в следующем – преобразить главную улицу.

В разговоре с местными жителями Виталий Королев также затронул важную тему газификации - в по планам исполнения соотвествующей программы, утвержденной с Газпромом, в бельский округ сетевой газ придет в 2028 году.

На встрече поднимались и другие вопросы, например, про ремонт оснащение учреждений культуры и образования, поставку школьных автобусов.

«Все вопросы и предложения граждан не остались без внимания Виталия Королева – отраслевым ведомствам сформированы поручения», - уточнила пресс-служба областного правительства.

После общения с жителями Виталий Королев посетил Бельский краеведческий музей и поручил проработать вопрос о ремонте учреждения.