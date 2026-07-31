Владимир Васильев проинспектировал готовность участков к выборам в Бологом

Владимир Васильев ознакомился с подготовкой специалистов для железных дорог в Бологовском колледже. Фото: ПТО.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев посетил Бологое с рабочим визитом. На вокзале парламентарий поблагодарил руководство РЖД за участие в Народной программе: за 5 лет принято 27 законодательных инициатив для отрасли, а всего в программу поступило 3 млн предложений (в том числе 9 тысяч от жителей региона).

Депутат оценил готовность участков №103 и №70 к выборам. Он взял на контроль ремонт фасада детского сада №1 и напомнил, что с 2021 года парламентский контроль помог отремонтировать 6,5 тысяч школ без долгостроев и с экономией 25%. В школе №11 он встретился с победителями «Зарницы» и напомнил, что поправки в Конституцию 2020 года обеспечили верховенство законов России над международным правом, что помогло выстоять под давлением 32 тысяч санкций.

Также Васильев проверил проект «Доступное зрение», который курирует с 2022 года: уже 2250 пожилых людей улучшили зрение, а сегодня еще 50 ветеранов прошли обследование и ждут очки. В Бологовском колледже депутат обсудил эксперимент по упрощенному поступлению в техникумы. Из 1,7 млн девятиклассников в стране 1,1 млн выразили желание учиться в СПО. Программа реализуется по поручению Президента: в 12 регионах, включая Тверскую область, участвуют 30 колледжей. «Мы должны сделать экономику передовой, обеспечив запросы общества, начиная с обороноспособности», — заявил Васильев, добавив, что важно стимулировать молодежь оставаться жить на малой родине.