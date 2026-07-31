Лоси на дороге: как избежать ДТП с дикими животными

Лось на загородной трассе. Фото: ИИ/Павел Макаров

Животные не знают и не соблюдают правил дорожного движения. Нередко они выходят на проезжую часть, в том числе и в Тверской области. Ну, а там водители машин, которые никак не ожидают их увидеть. Сколько ДТП с участием диких животных ежегодно происходит в Тверском регионе? Что заставляет животных выходить на проезжую часть? Каков размер компенсации за сбитое житное? На эту тему в программе «Тверские дороги безопасности» (12+) в тверской студии радио «Комсомольская правда» рассуждали эксперты - Сергей Дмитриевич Кузнецов, временно исполняющий обязанности начальника отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Тверской области и Дмитрий Николаевич Галкин, начальник отдела государственного охотничьего отдела Минприроды.

Сергей Кузнецов рассказал, что 2025 год было зарегистрировано 340 таких дорожно-транспортных происшествия. За 7 месяцев текущего года зарегистрировано 213. В 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях с дикими животными жертв среди людей, к счастью, не было. В этом году уже есть трагический случай. 22 июня мотоциклист 1992 года рождения на дороге Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповц наехал на лося. Водитель погиб на месте аварии до прибытия скорой медицинской помощи. Сергей Кузнецов отметил, что дорожно-транспортные происшествия с дикими животными характерны для всех районов. Они происходят и на региональных, и на федеральных трассах.

Сергей Кузнецов и Дмитрий Галкин в студии радиостанции Фото: Павел МАКАРОВ.

О факторах, которые заставляют животных выходить на автодороги рассказал Дмитрий Галкин, начальник отдела государственного охотничьего отдела Минприроды. Дмитрий Николаевич отметил, что большинство таких ДТП происходит в мае-июне, а также осенью. В это время у животных происходят сезонные кочёвки, животные мигрируют. В основном в поисках корма. Также весной у животных, у лосей, в частности, происходит отёл. В это время взрослые лосихи отгоняют прошлогодних телят от себя. Те еще не умеют правильно ориентироваться в окружающей среде. Могут выходить на проезжую часть дороги, заходить населенные. Ведут себя беспечно, не понимают еще, как правильно себя вести, поэтому зачастую попадают в ДТП именно животные возрастом один год.

Дмитрий Галкин рассказал и о ещё одном факторе. В начале лета у диких животных в слизистой носа и глотки могут размножаться паразиты, например оводы. В начале лета личинка выходит из своего хозяина, где она родилась в этом животном. При этом животные испытывают боль, зуд, раздражение носоглотки. Для того, чтобы найти наиболее проветриваемые места, открытые места, животные выходят на поля, на дороги. Паразиты их очень сильно беспокоят, поэтому на транспортные средства, на ту опасность, которую они представляют, животное не обращает внимание. В преддверии осеннего периода у лосей начинается гон. Это брачный период, который происходит с конца августа до начала октября. В этот период самцы и самки животных возбуждены и агрессивны. В такой момент возможно их неожиданное появление на проезжей части, их неадекватное поведение. Животные могут менять направление движения, могут менять скорость движения, могут внезапно появляться и перебегать. Как раз в этот период наиболее часто случаются ДТП с участием этих животных.

Если водитель сбивает животное, оно погибает, то он обязан возместить ущерб, отметил специалист. Есть у водителя всё в порядке, есть полис ОСАГО, то ущерб покрывает страховая компания. Если старховки у водителя нет, то водитель из собственных средств возмещает причиненный ущерб. Ущерб определен, таксы фиксированы. Так, например, за уничтожение одной особи лося предусмотрено возмещение ущерба в размере 80 тысяч рублей. Благородный олень 70 тысяч рублей. Кабан 30 тысяч рублей. За волка, лисицу, енотовидную собаку по 200 рублей придется водителю возместить этот ущерб.

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