Житель Твери выстрелил из рогатки в соседа, приняв его за вора

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: МВД Тверской области.

Нелепая попытка «проучить» соседа закончилась для жителя Твери уголовным преследованием. Увидев из окна третьего этажа, как мужчина возле подъезда отодвигает велосипед, 42-летний житель дома решил, что происходит кража.

Не раздумывая, он достал рогатку и выстрелил в соседа пластиковыми шариками. Пуля попала в цель, нанеся человеку повреждения, потребовавшие обращения в больницу. Медики оценили вред как легкий и передали информацию о нападении в правоохранительные органы.

Дознаватели Московского отдела полиции возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Сейчас подозреваемый, у которого изъяли рогатку, дает объяснения под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.