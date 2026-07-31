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НовостиОбщество31 июля 2026 13:38

Житель Твери выстрелил из рогатки в соседа, приняв его за вора

В Твери 42-летний мужчина открыл стрельбу из окна третьего этажа, нанеся человеку телесные повреждения пластиковым снарядом
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: МВД Тверской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото: МВД Тверской области.

Нелепая попытка «проучить» соседа закончилась для жителя Твери уголовным преследованием. Увидев из окна третьего этажа, как мужчина возле подъезда отодвигает велосипед, 42-летний житель дома решил, что происходит кража.

Не раздумывая, он достал рогатку и выстрелил в соседа пластиковыми шариками. Пуля попала в цель, нанеся человеку повреждения, потребовавшие обращения в больницу. Медики оценили вред как легкий и передали информацию о нападении в правоохранительные органы.

Дознаватели Московского отдела полиции возбудили дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Сейчас подозреваемый, у которого изъяли рогатку, дает объяснения под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.