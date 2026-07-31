Юный пловец из Торжка обновил личный рекорд и победил на Спартакиаде России

Спортсмены завершили выступление на финале Спартакиады РФ. Фото: tverisport.ru.

Пятнадцатилетний кандидат в мастера спорта Лев Кондаков вновь доказал свое лидерство в российском плавании. На финале XIII летней Спартакиады учащихся в Пензе спортсмен из Торжка взял золото на дистанции 50 метров вольным стилем.

Его итоговое время, которое приводит портал tverisport.ru, составило 23,30 секунды — это на 0,11 секунды быстрее результата, который принес ему золото в Уфе. Воспитанник СШОР имени А.В. Тарасова уверенно опередил ближайших соперников из Новосибирской и Нижегородской областей.

Достойно выступил и второй представитель тверского региона Александр Савкин: он показал лучшие результаты в своей карьере и оставил позади половину конкурентов. За победу во Дворце водного спорта «Сура» сражались сильнейшие юноши и девушки 14–15 лет, прошедшие строгий отбор.