Виталий Королев сообщил о сроках реконструкции ДК «Шахтер» в Нелидово

Реконструкция Дворца культуры «Шахтер» в Нелидово возобновлена в этом году по решению главы региона. Фото: ПТО.

31 июля глава региона Виталий Королев во время рабочей поездки в Нелидово проверилд, как там идет реконструкция местного ДК «Шахтер». Этот объект давно нуждается в ремонте, однако в прежние несколько лет обновить его так и не получилось. В 2026-м работы возобновлены по решению руководителя области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В реконструкции «Шахтера» задействовано более 100 специалистов. Уточняется, что облик здания и исторические интерьеры будут сохранены, но при этом планируется осовременить наполнение дворца культуры.

Работы идут. Фото: ПТО.

«К началу нового учебного года будут полностью отремонтированы кровля и фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей площади. 1 сентября проведём там торжественную линейку. А уже новый, 2027 год жители смогут встретить в обновленном Дворце, который станет украшением округа, настоящей точкой притяжения для детей и взрослых», - сообщил Виталий Королев в своем канале в мессенджере МАХ.

Виталий Королев проинспектировал ход реконструкции ДК. Фото: ПТО.

Глава региона также отметил, что впечатлен архитектурой и красотой дворца. Он построен более 70 лет назад в стиле так называемого сталинского ампира.

Часть интерьера ДК. Фото: ПТО.

Рядом с ДК глава региона пообщался с некоторыми активными жителями муниципалитета. В итоге для них есть хорошие вести.

Виталий Королев дал несколько поручений, в том числе по запросам граждан. Будет проработан вопрос ремонта местной детской школы искусств. Поставлены задачи по установке в 2027 году новых трибун на стадионе нелидовской спортшколы, скамеек запасных на футбольном поле и хоккейного корта.

Виталий Королев пообщался с инициативными гражданами и ответил на их чаяния. Фото: ПТО.

В разговоре с представителями местной общественности глава региона затронул тему сохранение памяти о защитниках Отечества. Сказал, что нужно проработать стандарты памятников воинам с учетом мнений самих ветеранов боевых действий.

В разговоре про благоустройство Виталий Королев взял на заметку пожелания нелидовцев по обновлению детских площадок в разных уголках города. Сейчас там в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается обновление Городского парка. В 2027-м его дополнят сценой и танцплощадкой.