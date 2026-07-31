Председатель Тверского областного суда Михаил Золин ушел в почетную отставку

Судейское сообщество региона выразило глубокую признательность руководителю за многолетний труд и наставничество. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверском областном суде состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению карьеры председателя суда Михаила Петровича Золина. В собрании приняли участие представители судейского сообщества, руководители городских и районных судов, а также Арбитражного суда Тверской области.

Михаил Петрович проработал в судебной системе региона 16 лет: он возглавлял судебные составы и коллегии, занимал должность заместителя председателя, а в мае 2022 года Указом Президента РФ был назначен председателем Тверского областного суда. Коллеги отметили высокий профессионализм, принципиальность и человеческие качества Михаила Золина.

Сам он поблагодарил коллектив за совместный труд и пожелал системе правосудия успехов в развитии. С 29 июля обязанности председателя временно исполняет Григорий Леонидович Андреанов.