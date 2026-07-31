Археологи нашли в Торжке редкий каменный крест с серебряными накладками

Специалисты завершают подготовку уникальной археологической находки из Торжка к передаче в музейный фонд. Как сообщила сотрудник Института археологии РАН и Всероссийского историко-этнографического музея Наталья Сарафанова, каменный крест с фрагментами серебряных накладок был обнаружен в культурном слое начала XIII века в ходе раскопок 2025 года.
Несмотря на то, что от драгоценного декора до наших дней дошла лишь малая часть, находка имеет высокую историческую ценность.
В настоящее время предмет проходит финальную стадию камеральной обработки, после чего он займет свое место в экспозиции музея-заповедника «Торжок».