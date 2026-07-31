Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 11:50

Археологи нашли в Торжке редкий каменный крест с серебряными накладками

Уникальный артефакт начала XIII века, обнаруженный во время раскопок 2025 года, готовят к передаче в музей-заповедник
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Каменный крест XIII века — одна из самых ценных находок археологического сезона 2025 года в Торжке. Фото: Наталья Сарафанова.

Каменный крест XIII века — одна из самых ценных находок археологического сезона 2025 года в Торжке. Фото: Наталья Сарафанова.

Специалисты завершают подготовку уникальной археологической находки из Торжка к передаче в музейный фонд. Как сообщила сотрудник Института археологии РАН и Всероссийского историко-этнографического музея Наталья Сарафанова, каменный крест с фрагментами серебряных накладок был обнаружен в культурном слое начала XIII века в ходе раскопок 2025 года.

Несмотря на то, что от драгоценного декора до наших дней дошла лишь малая часть, находка имеет высокую историческую ценность.

В настоящее время предмет проходит финальную стадию камеральной обработки, после чего он займет свое место в экспозиции музея-заповедника «Торжок».