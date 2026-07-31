Жителям Тверской области напомнили, как уберечь ребенка от опасных ситуаций

Что делать, чтобы защитить ребенка от непредвиденных и опасных ситуаций? Фото: ПТО.

Правительство региона напомнило о том, как соблюдать безопасность детей и минимизировать возможные риски.

Важен родительский контроль, особенно в ситуациях, где ребенок в силу малого возраста, недостатка опыта или любознательности может столкнуться с опасностью. В том числе это может произойти и дома. К примеру, дети могут легко обжечься. Поэтому необходимо следить, чтобы малый ребенок не мог дотянуться до горячих напитков. Емкости с кипятком или горячей водой надо ставить подальше от края стола.

К сожалению, ежегодно в теплый сезон причиной детских травм или гибели становятся окна. Напоминание родителям: нельзя оставлять ребенка одного в помещениях с открытыми окнами и балконами. На окна, чтобы их нельзя было распахнуть, необходимо установить блокираторы, ручки-замки или другие фиксаторы. Также важно помнить, что сетки от комаров и других насекомых не уберегут от падений, на них нельзя облокачиваться.

Родителям также важно объяснить детям об опасностях на улице: о том, что нельзя играть рядом с дорогами, тем более перебегать их вне светофоров, нельзя поднимать с земли незнакомые вещи, ходить куда-то с незнакомыми людьми и т.д.

Особое внимание летом надо уделять детям при купании на водоемах.

Областное правительство также напоминает о ряде ограничений. Например, в нашем регионе детям до 16 лет запрещено находиться с 11 часов вечера и до 6 часов утра вне дома - на улицах, в парках, скверах, в транспорте, на вокзалах и т.д. За нарушение этого правила могут быть оштрафованы родители или должностные лица, отвечающие за объекты, где ночью мог быть ребенок.

Детям до 18 лет запрещено находиться в пивных и винных барах, рюмочных и других подобных заведениях. Тут также предусмотрены штрафы.

В Верхневолжье также запрещено приобретение взрослыми алкогольных напитков по просьбам детей или продажа алкоголя несовершеннолетним.

При пропаже ребенка рекомендуется обзвонить его друзей и знакомых, проверить, посещал ли ребенок занятия в этот день. Если быстро отыскать ребенка не удалось, обратитесь в полицию. Не ждите три дня – такого правила для несовершеннолетних нет. Параллельно с полицией, стоит позвонить в поисково-спасательный отряд, можно - в «Сову» (8-910-646-34-34 и 8-904-014-12-34), «Лизу Алерт» (8-800-700-54-52).