Виталий Королев посмотрел, как отремонтировали школу в Нелидове, и дал поручения

Глава региона посетил отремонтированную школу в Нелидове. Фото: ПТО.

31 июля глава региона Виталий Королев в ходе рабочего визита в Нелидово оценил там состояние школы №3. В прошлом году в ней завершился капремонт, который велся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Руководитель области прошелся по школе, посмотрел столовую, кабинеты, залы, посетил школьный краеведческий музей.

«Здесь наглядно можно рассказать об истории и это дает больше эффекта, чем просто сухие слова», – заметил Виталий Королев в музее.

Глава региона в целом высоко оценил результаты ремонта.

В одном из обновленных классов. Фото: ПТО.

В школе также завершается обновление спортзала. Виталий Королев поручил ввести спортобъект к началу нового учебного года.

Глава региона также поприветствовал ребят и тренера на занятии спортивной секции на пришкольной площадке. Они играли в футбол. Виталий Королев не удержался и тоже разок пробил по воротам.

Виталий Королев разок пробил по воротам. Фото: ПТО.

«У вас классная, образцовая спортивная площадка. Ее надо всем показывать как пример того, какими должны быть школьные спортивные объекты. Будем брать этот проект и реализовывать в других местах», – сказал руководитель области.

Глава региона пожелал ребятам успехов. Фото: ПТО.

Виталий Королев также дал поручения по замене ограждения и проведению благоустройства школьной территории.

НА ЗАМЕТКУ

За последние пять лет в регионе отремонтировано и оснащено оборудованием 35 школ Верхневолжья. В 2026 и 2027 годах в рамках профильной программы запланировано модернизация еще десяти образовательных учреждений: школ №№ 18, 20, 39 Твери; гимназии №1 Бежецка; Краснопресненской школы СОШ Калининского округа; школы №6 Торжка, лицея №15 Вышнего Волочка; школы №2 Спирово; Лисковской школы Кесовогорского округа. Кроме того, обновят детсад №4 Старицы.

В школе после капремонта. Фото: ПТО.

Спортзал. Фото: ПТО.

В школьном музее хранят память о своих земляках-героях. Фото: ПТО.

Школьная спортплощадка. Фото: ПТО.