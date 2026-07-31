Тверская епархия достроит колокольню Спасо-Преображенского собора в 2026 году

В Тверской епархии рассказали о ходе работ. Фото: tverigrad.ru.

Представители духовенства раскрыли технические параметры возводимой звонницы и отчитались о ходе финансирования. Трехъярусная колокольня высотой 52,5 метра возводится в Твери с июня 2025 года исключительно на добровольные пожертвования и средства от покупки именных кирпичей, без использования бюджетных денег. К концу текущего месяца рабочие завершат кирпичную кладку, сейчас идет подготовка инженерии, сборка купола и отделка фасадов владимирским белым камнем и обмазкой.

Как пояснил ключарь собора Сергий Будков в комментарии изданию tverigrad.ru, проект расширили: вместо 13 установят 20 колоколов массой 40,1 тонны, при этом четыре главных уже отлиты. Главный 20-тонный благовестник габаритами 3,2 на 3,2 метра получил изображения Спасителя, Казанской Богоматери, Архистратига Михаила и Святителя Спиридона, а 8-тонный колокол — лики святых Михаила, Ксении, Симеона Тверских и Анны Кашинской.

За ежедневные мелодии будет отвечать система автоматического звона. Проект также включает четырехсторонние куранты по образцу Троице-Сергиевой лавры. Внутри основания размером 17,2 на 17,2 метра разместятся кофейня на два этажа и смотровая площадка. Окончание всех строительных работ намечено на конец 2026 года.