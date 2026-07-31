Владимир Васильев подал документы на выборы в Госдуму от Тверской области

Васильев официально передал пакет документов в избирательную комиссию региона. Фото: Фракция «Единая Россия».

В последний день июля региональная избирательная комиссия приняла официальный пакет документов от Владимира Васильева. Политик намерен зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва.

На голосование он вновь выдвигается от партии «Единая Россия» по Заволжскому одномандатному избирательному округу № 179, интересы жителей которого он представляет и в действующем составе парламента. Напомним, что с 2021 года Владимир Васильев является бессменным руководителем фракции единороссов в Госдуме.

Помимо внушительного политического опыта, кандидат имеет звание генерал-полковника милиции, а также отмечен множеством государственных наград. Среди них — орден Мужества, орден Почета, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и различные медали. Процедура приема документов для регистрации всех претендентов в окружных комиссиях продолжится до 18:00 5 августа.