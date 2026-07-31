Прокуратура в Кашине добилась штрафа для директора транспортной фирмы

Ведомство проверило соблюдение закона при осуществлении пассажирских перевозок. Фото: прокуратура Тверской области.

Кашинская межрайонная прокуратура возбудила административное дело по статье 17.7 КоАП РФ в отношении директора ООО «Экипаж». Основанием для наказания за невыполнение требований прокурора стал отказ руководства организации предоставить документы.

Сведения были запрошены ведомством в рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере осуществления пассажирских перевозок.

По результатам рассмотрения материалов должностное лицо получило наказание в виде административного штрафа. На сегодняшний день законные требования прокуратуры выполнены, а все нарушения в организации устранены.