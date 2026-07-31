Одиннадцать активистов из Верхневолжья обсудили идеи развития региона с главой области у костра. Фото: max.ru/korolev.

Вчера после рабочего дня глава региона Виталий Королев вернулся на Всероссийский форум «Гвардейск», о чем сообщил в своем MAX-канале. На съезде собрались представители всех регионов — из 1500 участников 11 человек представляют Тверскую область. В неформальной обстановке за чаем у костра молодогвардейцы радушно встретили руководителя и обсудили с ним планы на будущее.

Виталий Королев поддержал проекты молодогвардейцев на форуме Видео: max.ru/korolev.

Виталий Королев отметил ум, таланты, инициативность и любовь активистов к Родине, подчеркнув, что их взгляды на развитие сильного и процветающего региона полностью сходятся. По итогам разговора решено усилить поддержку поискового движения, что сейчас особенно важно. Также молодогвардейцы передадут проекты реальных дел в Народную программу партии для воплощения при всесторонней помощи властей.

"Договорились с молодой гвардией, что все предложения в Народную программу партии они передадут нам, а мы их будем использовать в своей работе. И это будут не просто предложения, а проекты реальных дел и задач, которые ребятам по силам реализовать – безусловно, с нашей всесторонней поддержкой", - сообщил Виталий Королев.

Глава области привел слова Президента России Владимира Путина о том, что молодежь должна уважать страну, трудиться и нести ответственность за государство. По мнению Королева, эта красивая и энергичная движущая сила может своими руками создавать будущее России и Верхневолжья.