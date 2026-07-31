Застолье жены обошлось жителю Сонкова в украденные 50 тысяч рублей

За кражу денег с банковского счета задержанной грозит уголовная ответственность. Фото: МВД Тверской области.

В Сонково местный житель обратился в полицию из-за пропажи денег с его банковской карты. Выяснилось, что счетом пользовалась его жена. Во время домашнего застолья она отправила 43-летнюю знакомую в магазин за новой порцией спиртного, дав ей карту супруга.

В ходе дальнейших посиделок гостья выведала у нетрезвой хозяйки пин-код и тайком ушла с чужой картой за покупками. За три дня злоумышленница потратила около 50 тысяч рублей на продукты, товары и обновление гардероба.

Она вернула карточку приятельнице лишь тогда, когда на балансе осталось всего 300 рублей. Владелец счета обнаружил кражу, увидев уведомления о списаниях. Полицейские задержали ранее судимую подозреваемую, против нее возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).