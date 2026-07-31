Депутат Госдумы Алёна Аршинова встретилась с волонтерской группой, которая отправила в зону СВО более 9 тыс. порций сублимированных супов

Волонтеры показали, как готовят сублимированные супы для бойцов на СВО. Фото: соцсети Алёны Аршиновой.

Волонтеры работают с ноября 2024 года, а начинали свою деятельность в 2022 году. Инициатор проекта — Елена Иванова, которая объединила не только жителей деревни Стрелиха, но и неравнодушных людей из Кесовогорского округа и даже из других городов.

Результаты работы группы впечатляют. Благодаря их труду в зону специальной военной операции уже отправлено 147 маскировочных сетей, более 9000 порций сублимированных супов общим весом порядка 1 тонны. Кроме того, на регулярной основе отправляются одежда и продукты питания.

Все овощи для сублимированных супов и борщей готовят заранее. Почти месяц волонтеры варят и сушат продукты. Затем следует работа по упаковке: чтобы сделать 800 порций, требуется 5-6 часов.

«Эта помощь незаменима. Елена Иванова поделилась историей о том, как ночью проснулась от смс бойцов: «Сегодня ваши сети спасли нам жизнь. Спасибо»», - рассказала депутат Алёна Аршинова.

Глава Кесовогорского округа Сергей Тарасов сообщил, что в муниципалитете много неравнодушных жителей. Активно работают и другие волонтерские команды: «Кесова Гора Za Победу», «Маскировочные сети Кесова Гора за Победу», «Бабушкин комод».

«Спасибо всем волонтерам, помогающим парням, которые нас защищают. Мы все вместе, и в этом наша сила!» — отметила Алёна Аршинова.