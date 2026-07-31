Жителей Тверской области порадует комфортная погода без дождей 31 июля

Летний день в Тверской области пройдет без дождей и порывистого ветра. Фото: МЧС Тверской области.

По данным Тверского гидрометцентра, 31 июля 2026 года в регионе прогнозируется переменная облачность и отсутствие осадков при хорошей видимости. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 22–27 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада и севера: в ночные часы со скоростью 3–8 метров в секунду, днем показатель увеличится до 5–10 метров в секунду. Метеорологи отдельно подчеркивают, что опасных и неблагоприятных погодных явлений в этот день не предвидится.