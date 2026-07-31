Уровень преступности в Тверской области снизился на две тысячи случаев

Статистика раскрываемости убийств и разбоев в Тверской области достигла ста процентов. Фото: Прокуратура Тверской области.

За первое полугодие 2026 года в Тверской области зарегистрировали более семи тысяч преступлений, что почти на две тысячи меньше показателей прошлого года. В регионе стало меньше тяжких и особо тяжких нарушений закона, однако часто совершаются киберпреступления.

Общая раскрываемость выросла до 47,2 процента, при этом правоохранители раскрыли абсолютно все убийства, изнасилования и разбои. Особое внимание силовики уделяют борьбе с интернет-мошенниками, защите бюджетных средств и охране имущества участников специальной военной операции и их семей.

Доля прямого возмещения материального ущерба составила 20 процентов, а с учетом арестованного имущества показатель покрытия достиг 83 процентов. Расследование 13 уголовных дел о хищении денег национального проекта «Семья» позволило вернуть в бюджет региона 4,5 миллиона рублей. Прокуратура области продолжает следить за правовой оценкой преступлений и восстановлением прав граждан.