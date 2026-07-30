В Тверской области мужчина вонзил нож в грудь знакомого и получил срок

В Конаково местный житель убил знакомого ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Конаково вынесен приговор местному 57-летнем жителю, которого судили за убийство.

Как сообщили прокуратура и следственное управление региона, было установлено, что 5 декабря 2024 года этот мужчина в ходе пьянки со знакомыми в квартире дома на улице Гоголя поссорился с одним из своих собутыльников и вонзил ему нож в грудь. Тот вышел в подъезд, упал весь в крови и скончался от ранения.

Следователь собрал исчерпывающие доказательства вины схватившегося за нож гражданина.

"Подсудимый категорически отрицал вину, утверждая, что случайно вонзил нож в потерпевшего на 12,5 см, - поделилась деталями областная прокуратура. - Однако государственный обвинитель представил присяжным неопровержимые доказательства целенаправленности его действий".

В итоге убийца приговорен судом к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.