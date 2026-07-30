Виталий Королев: Оленинский округ ждут новые возможности для роста

Фото: ПТО.
30 июля глава региона Виталий Королев побывал в Оленино и пообщался там с представителями общественности.
Руководитель области напомнил, что муниципалитет скоро получит новые возможности для развития благодаря подведению сетевого газа - газопровод дотянут уже в этом году. Кроме того, в поселке устанавливаются восемь котельных.
Виталий Королев обсудил с гражданами развитие таких сфер, как здравоохранение и образование в округе.
В прошлом году в Оленинском округе установили два ФАПа и врачебную амбулаторию. А в 2026-м все муниципалитеты, в том числе Оленино, посетит «Поезд здоровья» - проект Виталия Королева и депутата Госдумы Алены Аршиновой.
В сфере образования по решению главы региона в Оленино отремонтируют школьный спортзал в 2027 году.
Виталий Королев также подтвердил свою поддержку инициативы местной молодежи об учреждения в регионе почетного звания «Земля воинской доблести». По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.
«Считаю, что Оленино достойно такого звания. Это будет не только способствовать преемственности героической истории. Но и придаст новый импульс развитию посёлка и всего округа», – сказал Виталий Королев.
После встречи он также оценил, как в райцентре благоустроили Центральный парк.
Сейчас по поручению главы региона разрабатывается областная программа «Мой двор» по благоустройству территорий с учетом мнения самих жителей.
«Создание новых точек роста для округов Тверской области, в том числе небольших, – задача, которую Виталий Королев сформулировал в ключевой установке на ближайшую перспективу: «Малым городам – большое будущее»», - информирует пресс-служба областного правительства.
Фото: ПТО.