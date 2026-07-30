Виталий Королев: Оленинский округ ждут новые возможности для роста

Виталий Королев на встрече с гражданами в Оленино. Фото: ПТО.

30 июля глава региона Виталий Королев побывал в Оленино и пообщался там с представителями общественности.

Руководитель области напомнил, что муниципалитет скоро получит новые возможности для развития благодаря подведению сетевого газа - газопровод дотянут уже в этом году. Кроме того, в поселке устанавливаются восемь котельных.

Виталий Королев обсудил с гражданами развитие таких сфер, как здравоохранение и образование в округе.

В прошлом году в Оленинском округе установили два ФАПа и врачебную амбулаторию. А в 2026-м все муниципалитеты, в том числе Оленино, посетит «Поезд здоровья» - проект Виталия Королева и депутата Госдумы Алены Аршиновой.

В сфере образования по решению главы региона в Оленино отремонтируют школьный спортзал в 2027 году.

Виталий Королев также подтвердил свою поддержку инициативы местной молодежи об учреждения в регионе почетного звания «Земля воинской доблести». По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

«Считаю, что Оленино достойно такого звания. Это будет не только способствовать преемственности героической истории. Но и придаст новый импульс развитию посёлка и всего округа», – сказал Виталий Королев.

После встречи он также оценил, как в райцентре благоустроили Центральный парк.

Сейчас по поручению главы региона разрабатывается областная программа «Мой двор» по благоустройству территорий с учетом мнения самих жителей.

«Создание новых точек роста для округов Тверской области, в том числе небольших, – задача, которую Виталий Королев сформулировал в ключевой установке на ближайшую перспективу: «Малым городам – большое будущее»», - информирует пресс-служба областного правительства.

В Оленино. Фото: ПТО.