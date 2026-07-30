В Твери благоустроят более 20 дворов

Ход работ контролирует инициативная группа. Фото: Артем Денисов.

По Программе поддержки местных инициатив и программе инициативного бюджетирования во всех районах Твери проходит ремонт придомовых территорий.

В Заволжском районе это территории на ул. Горького д. 19, наб. А. Никитина д. 24, д. 24А и Комсомольский пр-т д. 2/26. В ППМИ жители этих домов участвуют впервые. Во дворах отремонтируют дорожное покрытие и подъездные карманы. Ход работ на всех этапах контролирует инициативная группа жителей домов, специалисты районных администраций, депутаты, представители общественности.

Этот проект важен не столько масштабом, сколько примером, считает заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский:

- На данной территории, объединились жители сразу четырёх домов, смогли договориться, организоваться и сообща благоустраивают свой двор. Это реальный результат совместной ответственности и неравнодушия.

В Пролетарском районе завершаются работы по благоустройству еще одной придомовой территории у дома № 9 по бульвару Ногина. Работы проведены в рамках инициативного бюджетирования. Состоялась приёмка отремонтированной дороги и тротуара.

– С 2021 года программа инициативного бюджетирования стала дополнением Программы поддержки местных инициатив. Очень радует, что жители нашего города этим активно пользуются. Например, только в Пролетарском районе в этом году в программы благоустройства вошли четыре двора, – рассказала депутат ТГД Думы Ирина Тюрякова.

Еще один пример активной гражданской позиции - придомовая территория на улице Бобкова, д. 36 корп. 1, где капитально отремонтировали дорожное покрытие, обновили бордюрный камень, обустроили тротуары из брусчатки.

Зампредседателя ТСЖ этого дома Юрий Соловьёв пояснил, что в программу инициативного бюджетирования инициативная группа попала со второго раза:

- Работ было выполнено много. Хотим участвовать дальше, планируем обустройство зелёной зоны у подъездов, вокруг неё хотим поставить невысокий забор.

Всего этим летом в Твери будет реализовано 12 проектов ППМИ и 9 проектов по муниципальной программе инициативного бюджетирования. По инициативе жителей во дворах устанавливаются детские площадки, монтируются системы видеонаблюдения, ремонтируются проезды, дороги, тротуары и ограждения.