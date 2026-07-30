В Осташкове пройдет фестиваль «Селигерский рыбник»

"Селигерский рыбник" - архив. Фото: Юлия КРУТОВА

В субботу, 1 августа, в Осташкове пройдёт X гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». Праздник состоится на центральной набережной города.

Фестиваль будет посвящен памяти Максима Сырникова, одного из его основателей. Благодаря ему фестиваль вырос до Всероссийского уровня, а селигерский рыбник стал гастрономическим брендом территории. Известный шеф-повар ушел из жизни несколько дней назад.

Фест начнётся уже в 6 утра с соревнований по рыболовному спорту: в номинациях будет представлена ловля спиннингом с берега и на поплавочную удочку.

Главные конкурсы праздника — на лучший рыбный пирог и лучшее рыбное меню. Участвуют и профессионалы, и любители. Из угощений главные — селигерский рыбник, уха, «щучина», горячие пироги.

На мастер-классах именитые шеф-повара покажут, как правильно готовить рыбу. Рыба Селигера: свежая, копчёная, вяленая будет продаваться на рыночных рядах.

Из водных развлечений — гонки на сапбордах.

Вход свободный, начало в 10:00 .