В Твери рассказали, как защитить себя от мошенничества с SIM-боксами

О способах профилактики кибермошенничества рассказали эксперты. Фото: ПТО.

В пресс-центре ГТРК «Тверь» эксперты рассказали о том, как не стать жертвой мошенников с использованием SIM-боксов.

Для тех кто не в курсе, речь про устройство для звонков и отправки СМС сразу с десятков сим-карт через интернет.

Мошенники применяют такие устройства для перехвата СМС и получения кодов подтверждения для взлома аккаунтов (банков, почты, соцсетей), массового обзвона потенциальных жертв.

«По итогам шести месяцев 2026 года ущерб, причиненный нашим жителям от действий злоумышленников, составил порядка 430 млн рублей. Люди должны понимать, что за действия мошеннического характера можно сесть в тюрьму», – отметил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями областного УМВД Александр Зубков.

Эксперты назвали главные правила, которые помогут не попасться на удочку мошенников:

«Не спешить с решениями. Мошенники часто давят, создают ощущение срочности или пугают. Если вас торопят с финансовыми операциями – это опасный сигнал. Дайте себе время подумать.

Не раскрывать личные данные. Никогда не сообщайте по телефону, в письме или в сообщении паспортные данные, пароли, ПИН-коды, CVV-коды карт, одноразовые коды из СМС. Сотрудники банков, госорганов или других организаций их не запрашивают.

Проверять информацию. Если вам пишут или звонят от имени кого-то важного (банка, госоргана, знакомого), не действуйте сразу. Перезвоните этому человеку другим способом или свяжитесь с организацией напрямую по официальным контактам.

Не переходить по подозрительным ссылкам и не открывать вложения от незнакомцев. Мошенники часто прячут вредоносное ПО в файлах или подменяют ссылки.

Внимательно смотреть на адреса. Обращайте внимание на URL-адреса сайтов: иногда мошенники чуть меняют написание известного ресурса.

Использовать сложные и уникальные пароли для каждого сервиса. Не записывайте пароли в открытом виде – лучше храните их в надежном менеджере паролей.

Для онлайн-покупок использовать отдельную карту с ограниченным балансом или лимитами: при компрометации данных вы быстро заблокируете только виртуальную карту, не трогая основные средства.

Регулярно проверять банковские выписки и другие финансовые документы на предмет странных или несанкционированных операций».

Кроме того, для безопасности можно, например, установить сервисы блокировки мошеннических номеров (это доступно у большинства операторов связи или в популярных банковских приложениях).