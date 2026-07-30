Социальный фонд Тверской области проведет беззаявительный перерасчет пенсий

Ежегодный перерасчет страховых пенсий в Тверской области пройдет в автоматическом режиме. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа 2026 года в Тверской области будет проведен беззаявительный перерасчет пенсий для граждан, чьи работодатели уплачивали страховые взносы в 2025 году. Обновленные суммы выплат коснутся получателей пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца, всего более 87 тысяч человек.

Величина надбавки строго индивидуальна и определяется суммой накопленных за предыдущий год пенсионных коэффициентов, при этом законом установлен лимит — максимум три балла. Управляющий Отделением Социального фонда России по Тверской области Вячеслав Воеводин акцентировал внимание на том, что система работает автоматически, исключая необходимость личного посещения ведомства.

Выплаты будут доставлены жителям региона в августе в установленные сроки. Дополнительную информацию можно получить круглосуточно по единому контактному центру 8-800-100-00-01, а персональные разъяснения предоставляются в рабочее время до 17:30, в пятницу — до 16:30.