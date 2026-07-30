Эксперты прокомментировали, как прошло выдвижение кандидатов на выборы в Тверской области

В Тверской области в сентябре пройдут выборы губернатора и депутатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электоральные эксперты нашего региона обсудили аналитический доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), посвященный этапу выдвижения кандидатов и партий на грядущие в сентябре выборы.

Напомним, что в Тверской области будут выбирать губернатора, депутатов Госдумы по двум округам и регионального Заксобрания, а также - местных дум в пяти округах.

«На примере Тверской области отчетливо видно, как федеральные тренды доклада преломляются через местную специфику. Регион с его контрастом между административным центром и обширной сельской территорией подтвердил статус пространства управляемой электоральной стабильности. Процесс прохождения муниципального фильтра прошел технически гладко, превратившись в механизм предварительной сверки политических договоренностей – все системные кандидаты прошли его со значительным запасом», – прокомментировала один из экспертов - член регионального общественного штаба, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ТвГУ Марина Цуркан.

«Первый месяц избирательной кампании 2026 прошёл без сбоев и жалоб – все партии отработали этап выдвижения чётко. Несмотря на непростую внешнюю обстановку, партии предлагают разные программы, а конкуренция в округах и между списками даёт людям настоящий выбор», - заявил еще один эксперт - проректор по учебной работе ТвГТУ Матвей Смирнов.

«Сейчас самое время следить за программами кандидатов и оценивать их реальный опыт. Качественные кандидаты приходят туда, где есть активные и требовательные избиратели!» – отметила также эксперт - доцент кафедры государственной политики и управления Тверского филиала РАНХиГС Диана Клинкова.

Областное правительство сообщило, что региональный штаб организовал обучение наблюдателей-блогеров, которые потом будут передавать жителям Тверской области, как идет голосование. Также по проекту «ИнформУИК» в регионе с конца августа до середины сентября реализуют программу информирования граждан о выборах.