Стало известно, когда в Твери пройдет гастрофест «Верхневолжье»

Фестиваль проходит уже 9 лет. Фото: пресс-служба администрации Твери

В Твери объявлено о проведении Гастрономического фестиваля «Верхневолжье» (0+). Он пройдет 22 августа в ландшафтном парке «Тьмака».

Фестиваль впервые был организован 9 лет назад для популяризации и сохранения старинных рецептов тверской кухни, а также продвижения фермерских продуктов. «Верхневолжье» традиционно объединяет на своей площадке местных рестораторов, крупных региональных производителей и фермерские хозяйства.

В программе как всегда - дегустация блюд тверской кухни, ярмарка, кулинарные мастер-классы. На фестивале будет работать зона фуд-корта и ярмарка тверских мастеров, где гости могут приобрести мед с местных пасек, молочную продукцию, кондитерские изделия, а также украшения, игрушки, изделия ручной работы и многое другое.

Ежегодно основное событие праздника - открытый кулинарный мастер-класс от известного российского шеф-повара, который в большом котле готовит главное блюдо на глазах у зрителей и угощает им всех желающих. В разные годы в тверском гастрофестивале принимали участие: Константин Ивлев, Максим Сырников, Олег Ольхов, Тутта Ларсен, Руслан Масюков и другие знаменитости.

Этот год не исключение. Центральным событием гастрофеста станет участие известного шеф-повара и артистов, которые вместе приготовят главное блюдо праздника. Имена специальных гостей назовут за несколько дней до мероприятия.

- Каждый год фестиваль «Верхневолжье» посещают тысячи местных жителей и туристов, - рассказал Глава Твери Алексей Огоньков. - И если раньше большинство из нас знали о тверской кухне в основном благодаря Александру Сергеевичу Пушкину и «Пожарским котлетам», то теперь популярными становятся и другие наши традиционные блюда, например, «Тверские щи», «Ушное по-верхневолжски» или «Макароны от Гальяни». Но самое главное, этот фестиваль объединяет всех любителей русской кухни. К участию в мероприятии приглашаются тверские кафе и рестораны, фермерские хозяйства, производители продуктов питания Твери и Тверской области, а также все, кто захочет приехать к нам из других регионов.

Как сообщает отдел информации и аналитики администрации города, подать заявку на участие и уточнить информацию можно на сайте гастрофестиваля: https://www.gastrotver.ru, https://vk.ru/club168855797.